“Lo que más nos une como panistas es Chihuahua, por eso me sumo a Santiago”: Alfredo Chávez

A través de un video en redes sociales, el coordinado del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, se sumó a Santiago de la Peña en sus aspiraciones a ser candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital.

“Lo que más nos une como panistas es Chihuahua, el amor por nuestras familias, el amor al trabajo y lo que hemos construido juntos estos últimos años. Por eso yo me sumo a Santiago, me sumo porque lo conozco, sé de su valía como ser humano, como padre de familia, como servidor público y sobre todo la resiliencia a salir adelante. Por eso yo me sumo con Santiago. Y tú, ¿te sumas?”, expresó Alfredo Chávez en sus redes sociales.