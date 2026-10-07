“Lo mío no fue una designación sin consenso”: Andrea Chávez descarta “dedazo” en su nombramiento

Tras ser designada como coordinadora municipal de la 4T en Ciudad Juárez, Andrea Chávez descartó que su nombramiento haya sido por un “dedazo” de la dirigencia nacional de Morena, pues afirmó que primero se privilegió el consenso.

“Contamos con un consenso. Entonces, el estatuto de Morena dice, si hay consenso, no hay necesidad de realizar una encuesta. Ahora bien, si se rompe ese consenso, entonces llegarán las encuestas. Y yo desde luego no estoy cerrada de ninguna forma a una encuesta bien hecha con una metodología científica, con la participación de distintas encuestadoras espejo, pero insisto, desde el estatuto se privilegia el consenso. Lo nuestro no fue una designación sin consenso. Fue un consenso que luego es acompañado de una designación. Y en caso de que se rompa el consenso, llegarán las encuestas”, explicó Chávez Treviño.

La senadora con licencia agregó que “no hay ningún malestar de parte mío en lo personal, todo lo contrario, nada me gustaría a mí más que contar nuevamente con el respaldo de los juarenses y que se hagan los ejercicios que se tengan que hacer. Insistí que el consenso es un mecanismo estatutario que está privilegiado antes de las encuestas. Insisto, si es necesario abrir encuestas adelante. Sí es cierto de que no se abrió como convocatoria, también es cierto, yo no me registré. Yo quise ser coordinadora estatal, ustedes lo saben. Yo no me registré para ser coordinadora municipal y yo ya tenía un espacio en el Senado de la República. ¿Qué estoy haciendo aceptando una encomienda que se me entrega? Por el bien de los juarenses y también por el bien de los chihuahuenses, porque sin Juárez, la posibilidad de triunfo en el estado es nula”.

Andrea Chávez argumentó que “por ello es que yo decido aceptar esa encomienda, una encomienda a la que yo no aspiré, una encomienda a la que yo no me registré, una encomienda que yo no busqué para tener un espacio, un espacio que ya tenía. Y si hay algún compañero o alguna compañera que sienta que no hay consenso y que busca aspirar a la coordinación, puede solicitar las encuestas sin problema y yo seré la primera en acompañar esa petición”.