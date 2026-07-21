Lluvias cortan camino en vía libre a Camargo-Jiménez, saturación en Cuauhtémoc-Álvaro Obregón

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Péña dio a conocer que derivado de las lluvias en la entidad, se registra acumulación de agua en los tramos carreteros que conducen de Camargo a Jiménez, así como de Cuauhtémoc al seccional Álvaro Obregón.

En el caso del tramo Camargo-Jiménez, se registra un corte de camino en el kilómetro 31 de la vía libre y debido a la acumulación de agua, el personal de la dependencia no podrá intervenir de manera inmediata por lo que se recomienda a la población que utilice el tramo de cuota.

Respecto al tramo Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, Jorge Chánez mencionó que se reportó saturación de agua en el kilómetro 35 y que ya se envió personal para corregir la situación.

Recordó que en la carretera de Janos a Agua Prieta, en el tramo de Ramal a Palomas se presentó afectación en la estructura del camino por lo que la vía se mantiene cerrada a cualquier tipo de vehículo y al ser un camino a cargo de la Federación, se dio aviso a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).