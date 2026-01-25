Llovió en 25 municipios y nevó en 11: Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el reporte de las temperaturas registradas en la Entidad son (°C máx/min): Chihuahua 18.1/4.6, Juárez 8.3/0.5, Ahumada 16.1/3.8, Janos 13.4/3.6, Nuevo Casas Grandes 14.1/5.2, Madera 6.2/2.4, Temósachi 7.3/3.7, Cuauhtémoc 10.5/2.4, Majalca 10.6/2.8, Ojinaga 10.6/3.8, Delicias 18.4/6.3, Camargo 16.6/4.7, Jiménez 19.6/1.2, Parral 16/4.9, Balleza 12.2/8.2, Basaseachi 8/1.4, San Juanito 3.1/0, Creel 4.8/0.8, Maguarichi 9.3/4.8, Chínipas 17.6/11.4, Urique 16.8/11, Guachochi 5.3/0.2, Chinatú 8.7/-1.9, El Vergel 2.3/-3.7.

Asimismo, se registraron lluvias en (mm): Moris 44, Témoris 39.6, Batopilas 36.4, Chinatú 31.2, Creel 22.6, Guachochi 21.6, Juárez 19.8, Gómez Farias 16.4, Basaseachi 15, Madera 13, Janos 10.8, Chínipas 10.3, El Vergel 8.2, Temósachi 7, Ahumada 6.8, Balleza 6.6, San Juanito 5.2, Ascensión 3.8, Cuauhtémoc 1.6, Camargo 1.4, Ojinaga 1.4, Parral 1.4, Cusihuiriachi 1, Majalca 0.8, Jiménez 0.6.

Además, nieve mayormente durante el transcurso del sábado 24: Balleza, Bocoyna, Casas Grandes, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera, Ocampo, Temósachi, Urique.

El pronóstico para este domingo 25 de enero indica que la Tercera Tormenta Invernal y la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 30 sobre el noroeste, norte, noreste y centro del país en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, un río atmosférico, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán ambiente de muy frío a frío por la mañana con heladas, de fresco a templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío intenso en la zona serrana con heladas, cielo de despejado a parcialmente nublado.

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 65 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste y centro, incluye: Ahumada, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Temósachi, Matachi, Namiquipa, Bachiniva, Guerrero, Carichi, El Vergel, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Sueco, Majalca y Chihuahua; pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte, suroeste, centro, sur y este, incluye: Juárez, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Buenaventura, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Belisario Domínguez, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Camargo, La Cruz, Coyame, Nueva Holanda y Ojinaga; pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur, sureste y noreste, incluye: Guadalupe, Ocampo, Maguarichi, Valle de Zaragoza, Rosario, Huejotitan, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Allende, López, Jiménez y Manuel Benavides; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas oeste, centro y sur, incluye: Moris, Urique, Batopilas, Matamoros y Coronado.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de las zonas norte, centro, sur y este, incluye: Juárez, Ahumada, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Buenaventura, Temósachi, Matachi, Namiquipa, Bachiniva, Guerrero, Bocoyna, Carichi, Guachochi, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Camargo, La Cruz, Coyame, Nueva Holanda y Ojinaga.

Lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte, noroeste y centro, incluye: Ahumada, Guadalupe, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura y Sueco; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, centro y noreste, incluye: Juárez, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Gómez Farías, Temósachi, Matachi, Namiquipa, Bachíniva, Moris, Ocampo, Guerrero, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Coyame, Ojinaga; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, oeste, centro y noreste, incluye: Palomas, Carichi, Batopilas, Guachochi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Aldama, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Las lluvias pueden estar acompañadas de posible caída de aguanieve y/o nieve en las partes altas de la sierra incluye: Janos, Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Buenaventura, Temósachi, Namiquipa y Bachíniva, así como Juárez, Ahumada, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Majalca y Ojinaga.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 16, Juárez 5, Janos 12, Madera 5, Temósachi 7, Cuauhtémoc 11, Ojinaga 12, Delicias 18, Camargo 18, Jiménez 20, Parral 17, Creel 6, Chínipas 21, Guachochi 9, El Vergel 8.