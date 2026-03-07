Llevará “Alas y Raíces” el Festival de Juegos “De las Rondas a la Ariwéta” a cuatro municipios

La Secretaría de Cultura, a través del programa “Alas y Raíces” Chihuahua, realizará la cuarta edición del Festival de Juegos “De las Rondas a la Ariwéta”, que llegará a los municipios de Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc.

Estará conformado por actividades lúdicas y artísticas para la niñez, por lo que se convoca a promotores culturales, artistas y creadores a presentar propuestas para integrar la cartelera del festival.

El evento tendrá formato itinerante en escuelas públicas de las localidades mencionadas, debido a lo cual las propuestas seleccionadas deberán contemplar presentaciones en turno matutino y en espacios abiertos o no especializados.

Las bases pueden consultarse en www.culturachihuahua.com/festivaldejuegos.

Podrán participar personas mexicanas mayores de 18 años que residan en cualquiera de las sedes y que cumplan con la documentación establecida en la convocatoria.

Las y los interesados podrán registrar una o varias propuestas, como talleres de arte o juego y presentaciones artísticas. Podrán seleccionarse varios proyectos por persona, siempre que cada una esté dirigida a distintos grupos de edad.

Se escogerán hasta 24 propuestas y el cierre de la convocatoria será el 16 de marzo.

La Secretaría de Cultura cubrirá los gastos de traslado de las personas cuyas ideas resulten seleccionadas, y los participantes recibirán estímulos económicos conforme a la disciplina.

Las actividades se llevarán a cabo el 1 de junio en Hidalgo del Parral, el 4 de junio en Ciudad Juárez, el 8 de junio en Cuauhtémoc y el 11 de junio en la ciudad de Chihuahua.

Para más información, se pone a disposición el correo cultura_infantil@chihuahua.gob.mx, así como los teléfonos (614) 426 74 29 y (614) 426 74 31.

También se puede acudir a las oficinas de “Alas y Raíces Chihuahua”, ubicadas en avenida División del Norte y calle 29 No. 2900, colonia Altavista, en la capital del estado, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.