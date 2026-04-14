Lleva Fiscalía Occidente el programa Ministerio Público Itinerante a comunidades de Urique y Bocoyna

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente da cumplimiento al programa Ministerio Público Itinerante, para brindar los servicios de la institución a quienes viven en comunidades distantes de municipios serranos.

En está ocasión se atendió a personas de las localidades, Pie de la Cuesta y Guapalayna, del municipio de Urique, así como los habitantes de Rucchi, Rohuerachi y Pitorreal, en el municipio de Bocoyna.

A través de este programa, la Fiscalía envía a sus agentes del Ministerio Público a las comunidades rurales de difícil acceso y lejanas para que atiendan en forma directa a sus habitantes, que requieran presentar una denuncia, así como brindarles asesoría sobre algún asunto de carácter penal y llevar a cabo investigaciones ministeriales.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado busca la impartición y procuración de justicia para las familias en situación vulnerable y de las localidades de difícil acceso.