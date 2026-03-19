Llegan 400 elementos de la Defensa a Juárez para reducir incidencia de homicidios y combatir delitos de alto impacto

Ayer por la noche arribaron a Ciudad Juárez un contingente de 400 elementos de la Secretaría de la Defensa que ayudarán a combatir delitos de alto impacto y reducir la incidencia de homicidios.

Al respecto, compartieron el siguiente comunicado de prensa:

La Comandancia de la XI Región Militar y de la 5/a. Zona Militar informan a la opinión pública, el arribo de 100 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas procedentes de la Ciudad de México al aeropuerto internacional “Abraham González” y de 300 militares pertenecientes a diferentes unidades de esta

jurisdicción militar.

Lo anterior, tiene el fin de sumarse al despliegue de más de 1200 elementos del Ejército y Guardia Nacional en esta ciudad fronteriza, con el fin de implementar acciones

contundentes para atender los delitos de alto impacto y reducir el índice de homicidios en Ciudad Juárez.



El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, refrendan su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el país específicamente en Ciudad Juárez, Chih., actuando de manera coordinada con las autoridades civiles de y respetuosas de los Derechos Humanos de las personas, en estricto apego a la estrategia Nacional de Seguridad Pública.