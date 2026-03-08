Llega marcha del 8M a Plaza del Ángel, Palacio resguardado

La manifestación del 8M llegó a Palacio de Gobierno en donde comenzaron a usar la muralla metálica como muro de expresión, mientras que al otro lado un contingente de policías resguardan Palacio de Gobierno.

Algunas de las manifestaciones arrojaron a objetos al otro lado de Palacia como botellas de agua y pintura en aerosol, así como fotos de agresores.

La muralla rodea no solo Palacio de Gobierno, sino los edificios Héroes de Reforma y Héroes de la Revolución, Rectoría de la UACH, Museo Casa Chihuahua, Presidencia Municipal y Congreso del Estado.