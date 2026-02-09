Llaman 40 organizaciones agrícolas y ganaderas de EU a renovar el T-MEC

Ciudad de México. Cuarenta grupos agrícolas y ganaderos de Estados Unidos lanzaron este lunes la Coalición Agrícola para el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, al destacar el papel fundamental del tratado comercial —conocido en México como T-MEC— como motor económico para el sector agropecuario estadunidense y demandar su renovación con mejoras puntuales.

“El T-MEC es uno de los logros más importantes del presidente Trump y ha impulsado significativamente la economía agrícola. No decimos que sea perfecto, ya que algunos cambios son necesarios, pero sí afirmamos que es fundamental para los agricultores que los tres países renueven el acuerdo”, declaró Bryan Goodman, portavoz del nuevo grupo.

El T-MEC fue firmado por Estados Unidos, México y Canadá en 2018 durante el primer mandato del presidente, Donald Trump, y se implementó en 2020 para remplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El acuerdo, señaló el nuevo ente que cuenta con el apoyo de organismos como la Federación Estadunidense de Oficinas Agrícolas, el Consejo Nacional de Cooperativas Agrícolas, la Asociación Nacional de Productores de Maíz, la Asociación Americana de Soja, la Federación Nacional de Productores de Leche, entre muchos otros, ha incrementado significativamente las exportaciones agrícolas estadunidenses a Canadá y México, ha proporcionado mayor certeza entre las tres naciones y ha creado un mecanismo para resolver disputas comerciales.

Según el acuerdo, los líderes de los tres países deben iniciar una revisión formal antes de julio de 2026 para determinar si lo renuevan. De renovarse, el acuerdo permanecería vigente por 16 años más, con una nueva revisión programada para 2032.

Si los países no llegan a un acuerdo y deciden rescindirlo, el T-MEC expirará en 2036. La revisión también podría entrar en un período de consultas anuales sin un camino claro a seguir, lo que generaría una gran incertidumbre para la economía agrícola.

El organismo destacó que la administración Trump ha señalado que la renovación del T-MEC no está garantizada, pero ha reconocido que el tratado comercial con sus dos mayores socios ha tenido éxito hasta cierto punto.

Goodman exhortó al gobierno del presidente Trump a renovar el tratado dado que “nuestros agricultores toman decisiones con un año o más de anticipación. Necesitan la certeza de saber que el T-MEC llegó para quedarse. Queremos proteger este acuerdo y continuar con lo que el presidente Trump inició en su primer mandato”.

Enfatizó en que los defensores del acuerdo dicen que el presidente Trump hizo una contribución importante al comercio estadunidense cuando conceptualizó y firmó el acuerdo.