Mujer vuelca en la Cantera tras chocar contra muro de contención

Una mujer resultó con lesiones leves luego de perder el control del volante cuando circulaba sobre la avenida De la Cantera, en sentido de este a oeste. El accidente ocurrió a la altura del Periférico de la Juventud, donde la conductora impactó su vehículo contra el muro de contención del carril derecho y, tras el choque, terminó volcando.

La unidad involucrada es un Volkswagen Vento de la empresa KAPCI Coatings, el cual quedó con severos daños materiales. La conductora sufrió diversas contusiones, aunque ninguna de gravedad, por lo que fue atendida en el lugar por los cuerpos de auxilio.

Elementos de la Policía Vial acudieron para abanderar la zona, controlar la circulación y realizar el levantamiento del reporte correspondiente. Posteriormente, la mujer fue abordada a una patrulla para quedar detenida mientras se efectuaban las diligencias relacionadas con el percance.