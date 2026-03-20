Llama urgentemente Comparmex a senadores a no aprobar Plan B de Reforma Electoral

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) encabezada por Jorge Treviño Portilla envio cartas con un llamado de urgencia a una responsabilidad institucional ante el avance que lleva el Plan B de la Reforma Electoral, el llamado a los tres senadores por Chihuahua es no aceptar dicha reforma.

Coparmex mandó cartas a los senadores de Morena, Juan Carlos Loera y Andrea Chávez así como al senador panista Mario Vázquez con el fin de dar a conocer los principales problemas que implican por el momento dicha reforma.

A continuación el escrito:

En representación de las empresas de todos los sectores y todos los tamaños, que integramos

COPARMEX Chihuahua, los colaboradores que de ellas dependen y sus familias, me dirijo a usted con un llamado urgente a su responsabilidad institucional.



México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no cambios en las reglas del juego democrático.

Someter nuestra democracia a una modificación de la magnitud que se pretende, en el contexto actual, es contraproducente por tres razones fundamentales:

Incertidumbre económica: La estabilidad política es la base de la confianza para la inversión. Alterar las instituciones electorales genera señales de inestabilidad que ahuyentan el capital nacional y extranjero.

Falta de consenso: Las reformas de esta naturaleza deben construirse con amplios consensos.

Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional;

requieren un proceso de diálogo y un acuerdo nacional que hoy no existe.



Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional; requieren un proceso de diálogo y un acuerdo nacional que hoy no existe. Prioridades urgentes: El país demanda atención inmediata en seguridad, salud y crecimiento económico. Debilitar al árbitro electoral no soluciona los problemas que afectan el día a día de las familias mexicanas. Todo lo contrario.

Nuestra postura desde el sector empresarial es clara: la mejor reforma electoral hoy, es que no haya reforma.

Senadora, apelamos a su visión de Estado, a su responsabilidad histórica.



Su voto definirá si avanzamos hacia un futuro de desarrollo o si retrocedemos hacia la desconfianza institucional.

Le exhortamos a votar en favor de la estabilidad de la Nación de nuestra región.

Estamos atentos a su decisión, la cual impactará directamente en el clima de negocios