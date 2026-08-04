Llama IMCP a profesionistas en actualizarse y mantenerse a la vanguardia

David Olivas Ávila, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua dio a conocer que es necesario que los profesionistas de contadores se sumen a este colegiado, pues la base es mantener la vigencia con un mejor servicio.

“Mi gestión inicia desde enero del 2026 y concluye en el año 2027 pero como socio colegiado y por amor a la profesión nunca termina, el trabajo de nosotros los contadores nunca termina realmente nos hemos fijado en capacitar y perfeccionar los trabajos de antecesores siguiendo esa línea de capacitación con calidad no solo con membresía sino a todo el escaparate al sector empresa”, comentó.

Asegura que el contar con el colegio de contadores se cuenta con capacitaciones constantes y dando una actualización para seguir adecuándose y mejorando conforme cambian las fiscalizaciones y requerimientos.

En este sentido destacó que es necesario que se continue con el sector pues mantenerse vigente dará un mejor servicio, asimismo llama a los nuevos profesionistas de contadores mantenerse en capacitaciones con estándares internacionales para ir a la vanguardia.