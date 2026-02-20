Llama diputado Octavio Borunda a fortalecer el trabajo legislativo en los municipios y detonar el potencial minero-turístico de Parral

En el marco de la sesión del Congreso del Estado realizada en el municipio de Hidalgo del Parral, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda Quevedo, destacó la importancia de que el Poder Legislativo mantenga una presencia activa en todas las regiones del estado, con el objetivo de atender de manera directa las necesidades de cada municipio.

Durante su posicionamiento, el legislador subrayó que sesionar fuera de la capital representa un paso fundamental para consolidar un Congreso cercano a la ciudadanía, que escuche de primera mano las realidades sociales, económicas y productivas de las distintas regiones de Chihuahua.

Borunda Quevedo resaltó que Hidalgo del Parral ha sido históricamente un pilar en el desarrollo económico del estado, particularmente por su vocación minera, la cual continúa representando una oportunidad estratégica ante el actual contexto internacional de alta demanda de minerales vinculados a cadenas industriales y tecnológicas.

En este sentido, señaló que el potencial productivo del sur del estado puede convertirse nuevamente en motor de crecimiento, empleo y bienestar, siempre que su aprovechamiento se realice bajo criterios de inversión responsable, innovación tecnológica, cuidado ambiental y fortalecimiento de las comunidades que han sostenido esta actividad.

Asimismo, enfatizó que, además de su tradición minera, la región cuenta con un amplio potencial turístico derivado de su riqueza histórica, cultural, arquitectónica y gastronómica, lo que permite diversificar la economía local y generar oportunidades para pequeños y medianos negocios.

“El Congreso del Estado no puede concentrarse únicamente en la capital. Chihuahua es amplio y diverso, y nuestra obligación es trabajar por todos los municipios, estar presentes en cada región, escuchar sus necesidades y construir soluciones acordes a su realidad”, expresó el diputado.

Finalmente, reiteró que el desarrollo del estado debe impulsarse de manera equilibrada y regional, reconociendo que municipios como Hidalgo del Parral son parte fundamental en la construcción del presente y el futuro de Chihuahua.