Liverpool regresa a la senda del triunfo tras vencer 2-0 al Fulham

Liverpool. El Liverpool volvió a la senda de la victoria este sábado tras vencer 2-0 al Fulham, que contó con la participación del mexicano, Raúl Jiménez, en duelo de la Liga Premier de Inglaterra, con un equipo en parte renovado en torno a Mohamed Salah, goleador tres días antes de la visita del París SG en la Liga de Campeones de Europa.

El delantero tricolor, también seleccionado nacional, entró al terreno de juego al minuto 80, en sustitución de Rodrigo Muniz; sin embargo, su presencia no se vio reflejada en el marcador.

Los vigentes monarcas de la liga inglesa dejaron atrás una serie de tres derrotas consecutivas entre todas las competiciones, y recuperaron algo de confianza antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions (derrota por 2-0 en París).

La victoria de este sábado permite a los Reds reforzar su quinto puesto (52 puntos), que clasifica para la próxima Liga de Campeones, antes del partido del Chelsea (6º, 48 pts) del domingo contra el Manchester City.

Rio Ngumoha (al minuto 36) y Salah (40) marcaron los goles del equipo dirigido por Arne Slot, que pudo realizar rotaciones de cara al decisivo partido del martes ante el vigente campeón de Europa.

Por otro lado, el Bournemouth dio un mazazo a las aspiraciones del Arsenal de ganar la Liga Premier tras derrotarlo 2-1 en su estadio, un resultado que relanza la lucha por el título en el campeonato inglés.

En el duelo efectuado en el Emirates de Londres, el Bournemouth del técnico español, Andoni Iraola se adelantó en el marcador por medio de Junior Kroupi (al minuto 17) y los locales empataron antes del descanso, gracias a un penal transformado por el sueco, Viktor Gyökeres (35).

No obstante, el Bournemouth dejó helados a los espectadores cuando Alex Scott superó a David Raya para lograr el 2-1 definitivo 2-1 (74′).

El equipo de Mikel Arteta buscó el empate, pero terminó encajando su segunda derrota en casa en liga esta temporada, aunque es la tercera en los últimos cuatro partidos disputados.

Brentford (7º) y Everton (8º) también protagonizaron una intensa batalla por los puestos europeos, que terminó con dos goles para cada uno y empate en la clasificación, con 47 puntos para ambos.

Las Abejas picaron dos veces gracias a su delantero brasileño, Igor Thiago, pero el Everton igualó en ambas ocasiones, la última por medio de Kiernan Dewsbury-Hall en el tiempo añadido. El Brighton (9º, 46 puntos) sigue de cerca en la clasificación tras su victoria por 2-0 en el campo del penúltimo, el Burnley.