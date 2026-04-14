Listos para trabajar en la reforma electoral; escucharemos los puntos de vista de todas las fuerzas parlamentarias: Presidente del Congreso

El presidente del Congreso de Chihuahua, Guillermo Ramírez, dijo que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que él encabeza, ya se encuentra lista para trabajar en las diversas iniciativas que abarcaría la reforma electoral que Chihuahua necesita.

“Tenemos ya en la Comisión de Gobernación varios asuntos relacionados con reforma electoral. Tenemos también una sentencia que tenemos que dar a conocer en la Comisión. Tenemos a la brevedad la posibilidad de estar sesionando. Vamos a tratar de cabildear en estos días, entre hoy y mañana, con todas las diferentes fuerzas políticas y los que integran la Comisión para poder estar en aptitud de poder sesionar y dar a conocer todos los asuntos que tenemos para empezar a trabajar y que lleve su curso normal legislativo como cualquier reforma”, explicó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo agregó que “es importante lo que se tiene que hacer ahí, es importante lo que se tiene que dialogar, lo que se tiene que discutir, los puntos de vista de las diferentes fuerzas parlamentarias y los diferentes actores que integran esta Comisión para agotar el proceso legislativo y que suceda lo que tenga que suceder, pero es necesario tener todos los elementos, tener todo lo que se recabó en las consultas, tenemos que tener todos los elementos técnicos y jurídicos relacionados al tema electoral para poder dar una definición”.

Asimismo, y como diputado integrante de la bancada del PRI, Guillermo Ramírez declaró que “nosotros como partido y como Grupo Parlamentario estaremos analizándola para dar un posicionamiento en la Comisión de Gobernación en tiempo y forma correspondiente”.