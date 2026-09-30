Listo TEE ante arranque de Consejo Electoral Local

Ante la instalación del Consejo de Elecciones Locales 2026- 2027 que iniciará mañana, el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE) Hugo Molina dio a conocer que están más que listos para este nuevo proceso que representa un gran reto.

“Bien fuertes sólidos y capacitados, estamos sólidos y capacitados para este gran retos”, comentó.

Asegura que al estar de por medio 33 diputaciones locales, ayuntamientos y la gubernatura será un proceso retador más que el 2025 en donde se eligieron jueces.

“Será un reto más competitivos y el proceso anterior fue de 500 resoluciones y hoy llevamos la mitad, pero estamos listos”, comentó.