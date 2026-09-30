“Chihuahua necesita trabajo y resultados, no decisiones desde el centro”: Marco Bonilla

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, manifestó su desacuerdo con decisiones que, dijo, se toman desde el centro del país sin atender las necesidades específicas de Chihuahua y Ciudad Juárez.

Lo anterior tras la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la Cuarta Transformación y Ia soberanía nacional en el estado de Chihuahua. Lo que quiere decir que, queda como el candidato a la gubernatura por Morena con rumbo al 2027.

El edil sostuvo que los chihuahuenses esperan resultados concretos y no determinaciones que, desde su perspectiva, responden a intereses distintos a los de la entidad. “Chihuahua busca trabajo y resultados”, afirmó al señalar que el desempeño de los gobiernos puede observarse en aspectos como el orden y el crecimiento.

Bonilla advirtió que, cuando existen opacidad y complicidades, las consecuencias terminan repercutiendo directamente en las familias. En contraste, sostuvo que el orden y el crecimiento generan condiciones para el ejercicio de la libertad.

Finalmente, el presidente municipal refrendó su postura de defensa de lo que definió como valores fundamentales: “Yo creo profundamente en la patria, en la familia, en la libertad y la vamos a defender a capa y espada”.