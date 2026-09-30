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“Morena tumbó el blindaje contra la injerencia criminal y ahora pretende gobernar Chihuahua”: Mario Vázquez

Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar disposiciones de la legislación electoral de Chihuahua que establecían sanciones para candidaturas vinculadas con la intervención o interferencia del crimen organizado, el senador Mario Vázquez Robles cuestionó que esta resolución termine beneficiando políticamente a Morena, un partido señalado internacionalmente por sus nexos con el crimen, y particularmente en el contexto de la reciente definición de su proyecto rumbo a la gubernatura de 2027.

El legislador señaló que resulta inevitable preguntarse a quién beneficia que Chihuahua pierda herramientas para impedir que el crimen organizado tenga influencia en las candidaturas y en las elecciones.

“¿Por qué Morena combatió en los tribunales una reforma que buscaba blindar las elecciones de Chihuahua frente al crimen organizado? ¿Por qué ahora, justamente cuando ya tienen definido a su perfil para la gubernatura, se elimina este mecanismo de protección?” Cuestionó.

Vázquez Robles sostuvo que la discusión no debe reducirse a una cuestión jurídica, sino que debe analizarse desde una perspectiva democrática: quién tendrá las condiciones para competir, quién podrá participar y, sobre todo, si los ciudadanos tendrán la certeza de que su voto estará libre de cualquier presión, amenaza o interés criminal.

Recordó que la reforma aprobada por el Congreso de Chihuahua buscaba establecer una salvaguarda para evitar que el dinero, las armas o la influencia de grupos criminales pudieran incidir en las candidaturas y en los resultados electorales.

“Chihuahua estaba poniendo un candado para que el crimen organizado no metiera las manos en las elecciones y hoy ese candado lo eliminó la Suprema Corte. Es válido preguntarnos si estamos frente a una simple decisión jurídica o ante una circunstancia que políticamente termina favoreciendo a un proyecto muy concreto”, señaló.

El senador panista advirtió que no se puede permitir que la discusión sobre la democracia mexicana pierda de vista un riesgo fundamental: que los procesos electorales sean vulnerables a intereses ajenos a la voluntad ciudadana.

Vázquez Robles cuestionó además que mientras Morena habla de democracia y de respeto a la voluntad popular, en Chihuahua se haya recurrido a los tribunales para echar abajo una medida cuyo propósito era precisamente fortalecer las condiciones de seguridad y libertad de las elecciones.

“Queremos que las familias de Chihuahua, y no los grupos criminales o las estructuras políticas, sean quienes decidan quién gobierna nuestro estado”, afirmó.

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