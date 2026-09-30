Cuestiona Estrada “calidad moral” de líderes panistas por criticar “expanismo” de Cruz: “a ellos les están imponiendo a un priista”, dice

Luego de que ayer, tanto la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional del Congreso del Estado, Alfredo Chávez, criticaron que un expanista como Cruz Pérez Cuéllar será el candidato de Morena a la gubernatura, el coordinador de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada, dijo que “no tienen calidad moral”, pues a “los panistas les están imponiendo un priista”.

“El respeto al partido ajeno es la paz, pero el PAN no quiere la paz. Olvidan los dirigentes del PAN que nosotros llegamos a una determinación a través de un proceso. Cómo nombraron ellos a Bonilla: de dedazo. No se preocupan que les estén imponiendo a Santiago de la Peña en la contienda interna por la candidatura del PAN”, argumentó Estrada Sotelo.

El coordinador morenista cuestionó a los líderes panistas y agregó que “qué calidad moral tienen. Cuando la Gobernadora les está imponiendo a De la Peña: un priista”.

“No ven el problema que traen aquí a nivel local. Cuando por dedazo, la Gobernadora les está imponiendo a alguien que nunca ha sido panista. Antes de decir cosas vean qué traen atrás y a su alrededor. Cruz tiene desde el 2017 en el movimiento. Tiene una carrera probada en el movimiento. Santiago de la Peña, a quien tratan de imponer, cuánto tiene en el PAN”, dijo Estrada.