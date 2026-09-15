Listo escenario para el Grito de Independencia

A unas horas de los festejos por la Independencia de México, el escenario en la Plaza del Ángel se encuentra listo para la lista de artistas musicales que se presentarán a partir de las 5 de la tarde.

Según el programa que anunció el Gobierno del Estado, la lista de artistas será la siguiente:

Buenas noches.

• 17:10 hrs. Narce Dalia

• 17:55 hrs. Grupo La Etiqueta

• 18:20 hrs.Charly Díaz y su rebelión norteña

• 19:05 hrs. Concierto sinfónico del Despecho

• 20: 55 hrs. Alejandro Ruiz

• 21:20 hrs. Joss Favela

• 22:55 hrs. Protocolo Grito

• 23:10 hrs. Pirotecnia

• 23: 40 hrs. Ramón Ayala