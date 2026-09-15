Convive De la Peña con vecinos del Fraccionamiento Pensiones

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda se reunió con las y los vecinos del Fraccionamiento de Pensiones Civiles para un convenio con motivo de las fiestas mexicanas.

A través de redes sociales compartió imágenes del festejo en donde también estuvo presente Juan Abdo, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

“Ser mexicano y chihuahuense es un orgullo, y hoy me tocó celebrarlo con las y los vecinos del fraccionamiento Pensiones Civiles… así se celebran nuestras fiestas: con música, sabor y alegría”.