Capacita DIF Estatal Chihuahua a más de 256 mil personas en prevención de violencia sexual

El DIF Estatal Chihuahua ha brindado capacitación a 256,963 personas en los últimos cinco años en acciones de prevención de violencia, con énfasis en la violencia sexual, bajo su campaña “Cuenta Conmigo, Tu Familia es Primero”.

Durante estas capacitaciones, el DIF Estatal subraya que la prevención consiste en brindar información para reconocer señales de alerta, fortalecer la confianza y saber actuar ante situaciones que puedan poner en riesgo a una niña, niño o adolescente, promoviendo una crianza libre de violencia y entornos protectores.

Las acciones preventivas incluyen cursos, talleres, pláticas y actividades lúdico-educativas dirigidas a niñas, niños, adolescentes, padres, madres y personas cuidadoras, con contenidos adaptados a cada etapa de desarrollo.

Uno de los ejes centrales es la prevención de la violencia sexual, mediante la cual se brinda a las infancias y adolescencias información adecuada para que conozcan sus derechos, identifiquen situaciones de riesgo, reconozcan personas adultas de confianza y sepan cómo pedir ayuda.

Estas estrategias se implementan de manera coordinada con instituciones educativas, DIF municipales, centros de asistencia social y organizaciones de la sociedad civil, llevando herramientas de prevención a diversas comunidades del estado.

A las 256,963 personas capacitadas se suman más de 500 mil niñas, niños y adolescentes que han participado en acciones de sensibilización para fomentar valores y unión familiar, además de quienes han accedido a los contenidos de la campaña “Tu Familia es Primero”.

Estas acciones se realizan mediante el Centro de Fortalecimiento Familiar, dependiente del DIF Estatal, que mantiene su agenda abierta para que escuelas, grupos, asociaciones o cualquier otra agrupación en el estado pueda agendar alguna de estas capacitaciones.

Los temas que se abordan son: Crianza Afectiva y Prevención de Violencia contra las infancias y adolescencias. Para ello, se utilizan materiales didácticos y actividades que combinan el juego y la formación.

Para agendar un taller-capacitación o para mayores informes, el numero disponible es 6142144000 extensiones 22336, 22415 y 22427, o a través del correo electrónico cursosytalleresdif@gmail.com