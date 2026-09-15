Le dan manita de gato a la campana para el Grito de Independencia

Afuera de Palacio de Gobierno, sobre la calle Carranza, se reluce la campana que se utilizará para el Grito de Independencia.

En días pasados la campana estuvo cubierta por un plástico negro, sin embargo, a unas horas de la celebración por la Independencia de México, se encuentra lista para el acto protocolario.

Aparentemente la campana fue rehabilitada para los festejos patrios pues luce dorada y con una cruz en el centro.

Según el programa que compartió el Gobierno del Estado, a las 10:55pm se tiene previsto el acto protocolario a cargo de la gobernadora Maru Campos.