Coronan a reina de las Fiestas Patrias de la Casa de los Abuelos Sur

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, encabezó la ceremonia de coronación de la reina de las Fiestas Patrias de la Casa de los Abuelos Sur, en la capital del estado, como parte de la conmemoración del CCXVI Aniversario de la Independencia de México.

La elección se realizó mediante un proceso en el que participaron autoridades de la dependencia, después de una pasarela en la que las participantes se presentaron ante la comunidad que acude a este espacio.

Como parte del programa, el grupo de danza Makurawe presentó un número artístico inspirado en las tradiciones de los pueblos originarios.

Jesús Carrillo destacó la importancia de promover espacios de convivencia y participación para las personas adultas mayores, así como reconocer su experiencia y aportaciones a la sociedad chihuahuense.

La celebración concluyó con la coronación de Lourdes Ramírez Salazu como reina de las Fiestas Patrias, quien recibió el reconocimiento de sus compañeras y compañeros.