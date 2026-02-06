Listo CEDCH con próximo informe; seguridad y educación principales quejas

Alejandro Carrasco, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua dio a conocer que en su último informe de actividades señalará las principales quejas de organismos y dependencias, en lo que señala las principales serán las de seguridad, educación y salud.

“Lo que sí les puedo decir es de respecto a que en este informe que vamos a presentar próximamente en cuanto nos avise el Congreso del Estado, vamos a estar dando constancia de cómo estuvo en 2025 la situación en cuanto a las quejas que se presentaron y les puedo adelantar que quienes, digamos los sectores que más presentan quejas en el estado de Chihuahua son obviamente el sector de seguridad pública en general, policías municipales, policías estatal, fiscal general del Estado. Después tenemos el sector educativo, no nada más la Secretaría de Educación”, comentó.

En el sector educativo mencionó que serán los planteles que pertenecer al CONALEP, a bachilleres, etc. es el sector educativo y también el sector salud son los tres rubros donde más se violentan derechos humanos y como Estado de Chihuahua.