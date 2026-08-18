Jeanie Buss impugna venta de los Lakers y pelea por mantener el control de la franquicia

Los Ángeles. La gobernadora de los Lakers de Los Ángeles, Jeanie Buss, está impugnando legalmente el plan de sus hermanos de vender la participación minoritaria restante del 17.8 por ciento de la familia en el equipo a Josh Kushner y Bob Iger, según una carta obtenida el lunes por The Associated Press.

ESPN y The Athletic informaron primero que los hermanos habían votado a favor de vender la participación restante del fideicomiso familiar en el equipo 17 veces campeón de la NBA comprado por su padre, Jerry Buss, en 1979. La decisión pondría fin a la etapa de Jeanie Buss como gobernadora de los Lakers porque ese cargo exige al menos el 15 por ciento de la propiedad del equipo.

El abogado de Jeanie Buss, Adam Streisand, escribió a representantes de sus cinco hermanos para señalar que cualquier decisión de vender la participación de propiedad del fideicomiso familiar no podía “efectuarse sin la aprobación de los actuales cofideicomisarios, Jeanie, Janie y Joey Buss”.

La carta añade que los cofideicomisarios “están obligados a votar las acciones de Los Angeles Lakers, Inc. para garantizar que se mantenga el requisito mínimo de propiedad del 15 por ciento a fin de asegurar que Jeanie Buss pueda seguir siendo la propietaria controladora. Cualquier intento de hacer lo contrario, y cualquier intento de ayudar o instigarlos en ese sentido, constituiría un incumplimiento del fideicomiso, incumplimiento del deber fiduciario y desacato al tribunal”.

Jeanie Buss ha sido la gobernadora de los Lakers desde la muerte de Jerry Buss en 2013, y encabezó la decisión de la familia de vender el año pasado una participación de control de los Lakers al propietario de los Dodgers, Mark Walter, con una valoración de 10 mil millones de dólares. Walter, quien está bajo investigación federal por asuntos fiscales, alcanzó de forma abrupta un acuerdo a principios de este mes para revender los Lakers a Kushner e Iger con una valoración de 12 mil 500 millones de dólares, otro récord para un equipo deportivo profesional.

Según se informó, el capitalista de riesgo Kushner y el exdirector ejecutivo de Disney, Iger, compraron alrededor del 65 por ciento del equipo a Walter. Poseerían cerca del 83 por ciento si llegan a un acuerdo con los hermanos Buss — y Jeanie Buss perdería el cargo de gobernadora que estaba previsto que conservara al menos hasta 2030 en virtud del acuerdo con Walter.

Los hermanos han estado en conflicto con frecuencia desde la muerte de su padre: Jeanie despidió a Jim de su cargo como jefe de operaciones de baloncesto de los Lakers en 2017, y una semana después presentó una demanda contra sus hermanos en medio de un intento de Jim y Johnny por apartar a Jeanie de su papel como propietaria controladora de los Lakers.

No todos los seis hermanos Buss —Jeanie, Jim, Johnny, Janie, Joey y Jesse— estaban a favor de la venta a Walter, y Joey y Jesse fueron despedidos de sus puestos en la oficina principal del equipo el pasado noviembre.

Los hermanos dicen que votaron este mes para vender la participación restante de su familia en los Lakers, pero Jeanie Buss afirma que cualquier votación es nula. ESPN informó que Jeanie Buss fue la única hermana que no respaldó la venta final.

“Hemos decidido como familia vender las acciones restantes del Buss Family Trust al grupo de Bob Iger como parte de la transacción en curso”, indicó la familia Buss en un comunicado. “Amamos a los Lakers, a los aficionados de los Lakers y seguiremos apoyando a Los Ángeles, pero es momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y salir con elegancia mientras aún podemos”.

En su carta, Streisand dijo que Joey y Jesse Buss han filtrado información a ESPN durante muchos años “con el propósito malicioso de causar daño a los Lakers de Los Ángeles mientras la sucesora elegida por el Dr. Buss, Jeanie Buss, lleve a cabo los deseos de su padre”.

Jerry Buss era químico e inversionista inmobiliario que compró los Lakers, a los Kings de Los Ángeles de la NHL y el pabellón Forum a Jack Kent Cooke en 1979 por 67.5 millones de dólares. Los Lakers entraron rápidamente en un renacimiento en el que se hicieron conocidos por su vistoso estilo de juego “Showtime”, mientras ganaban cinco títulos de la NBA entre 1980 y 1988 con Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar como figuras.

Mientras la NBA y el deporte profesional se volvían cada vez más corporativos, los Lakers siguieron siendo esencialmente un negocio familiar pese a su enorme perfil y su éxito constante. Jerry Buss y los Lakers han empleado a muchos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo del baloncesto de las últimas cinco décadas, y Kobe Bryant condujo a los Lakers a cinco campeonatos adicionales entre 2000 y 2010 antes de que LeBron James sumara el 17º en 2020.

El acuerdo de venta con Kushner e Iger aún debe ser aprobado por la junta de gobernadores de la NBA, y el proceso podría tardar meses.