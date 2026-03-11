Lesionan con arma blanca a mujer tras riña en Punta Oriente; agresor huyó

Una mujer de aproximadamente 55 años de edad resultó lesionada con un arma blanca luego de sostener una riña con su pareja sentimental en calles de la colonia Punta Oriente, al suroriente de la ciudad.

El hecho se registró en el cruce de las calles Punta El Sordo y Punta El Petate, donde vecinos reportaron a los números de emergencia a una persona herida, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con el reporte preliminar, al arribar al lugar los agentes se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que su pareja la amagó con un arma blanca a la altura del cuello y, durante un forcejeo, sufrió heridas en la mano izquierda, resultando con lesiones en varios dedos.

Paramédicos de la Policía Municipal brindaron atención prehospitalaria a la mujer en el sitio, sin que hasta el momento se informara sobre la necesidad de traslado a un hospital.

El presunto agresor logró darse a la fuga antes de la llegada de las autoridades, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en la zona sin resultados positivos hasta el momento.