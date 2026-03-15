Lenia Batres reitera que será ministra presidenta de la SCJN; ‘Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución’

La ministra Lenia Batres reiteró en un breve mensaje que ella será la próxima ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

La llamada ‘Ministra del pueblo’, aseguró que su labor como presidenta de la SCJN será ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’.

Esto luego de que una columna publicada por el periodista Mario Maldonado en El Universalseñalara supuestas dudas de empresarios sobre si habrá o no certeza jurídica cuando Lenia Batres asuma como presidenta de la SCJN.

Lenia Batres afirma que presidirá la SCJN; ‘es mandato popular’, asegura

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la ministra Lenia Batres acusó que ‘en ánimos golpistas’, periodistas de derecha buscan difundir la idea de que ‘representa un peligro para la inversión privada’ para evitar que pueda presidir la SCJN.

No obstante, Batres afirmó que su deber como integrante del Pleno de la SCJN es y ha sido ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’.

Con su labor, asegura, coadyuva a que el máximo tribunal interprete fielmente la Constitución. Por lo contrario a los señalamientos, ‘respeta, protege y fomenta’ la inversión para México.

De esta manera, Lenia Batres aseveró que con su trabajo se garantiza la certeza jurídica para nuestro país.

En este sentido, reiteró que en valía de lo que indica la Constitución, será la presidenta de la SCJN.

Esto toda vez que, de acuerdo con los resultados de la elección judicial, Lenia Batres fue la segunda persona que más votos obtuvo, por lo que seguirá así el orden de votación.

Con ello, destacó, se cumple el mandato del pueblo al garantizar que respetará el proceso que derivó que las elecciones a jueces y ministros.