Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc compartieron las primeras imágenes de su boda civil en Mónaco, una ceremonia elegante y emotiva.

La espera terminó. Las primeras fotos de la boda de Charles Leclerc y Alexandra Leclerc finalmente salieron a la luz y confirmaron lo que muchos anticipaban: fue una celebración íntima, elegante y con un espectacular vestido que llevó la novia mexicana del piloto de la F1.

Las primeras fotos de la boda civil de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux se realizó en Mónaco, a pocos días de que arranque la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Las imágenes, compartidas a través de redes sociales, muestran a la pareja sonriente, cómplice y muy emocionada en uno de los días más importantes de su vida. La boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux se llevó a cabo en Mónaco, el sábado pasado, a pocos días de que inicie la nueva temporada de la Fórmula 1.

En las imágenes compartidas por ambos a través de sus respectivas redes sociales, se aprecia una atmósfera sofisticada, con una decoración cuidada al detalle. Los seguidores del piloto de Fórmula 1 no tardaron en reaccionar, llenando las publicaciones de mensajes de felicitación.

En las fotografías se observa a los recién casados caminando de la mano, intercambiando miradas y sellando su unión con un beso.

El vestido de novia de Alexandra Saint Mleux que acaparó todas las miradas

Uno de las cosas que más comentarios generó fue, sin duda, el vestido de novia de Alexandra Saint Mleux. La ahora esposa de Charles Leclerc apostó por un diseño de líneas elegantes y silueta estilizada, con detalles delicados que aportaron sofisticación sin caer en excesos. El corte favorecedor, los acabados refinados y el velo largo complementaron un look nupcial que ya comienza a perfilarse como uno de los más comentados del año.

El look se completó con accesorios discretos y un peinado pulido que permitió que el vestido fuera el verdadero protagonista. En cada fotografía, el diseño resaltó tanto en planos cerrados como en tomas generales, consolidándose como uno de los grandes aciertos de la celebración.