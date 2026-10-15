Lanzan convocatoria para Consejo Ciudadano Anticorrupción; habrá dos lugares

Carmen Hidalgo Posada, titular del Órgano Interno de Control (OIC) invitó a los ciudadanos a participar en la convocatoria para dos nuevos consejeros del Consejo Anticorrupción del Municipio.

En este sentido destacó que serán dos consejeros que se retirarán del consejo por lo cual se lanzan las convocatorias de actualización ya que se caduca el tiempo de 3 años para los consejeros actuales.

El Consejo Anticorrupción del municipio se creo el año pasado y se dio pensando en las cuestiones de buenas prácticas de la mano de los ciudadanos con la honestidad y entidad gubernamental para que se postulen los mejores perfiles.

Los consejeros son importantes para la asesoría del municipio en formas de lineamientos normativos para mejorar los procesos, promover al gobierno con las asociaciones civiles, cámaras empresariales, academia e instituciones.

“Estamos buscando a dos personas para colaborar esto debe ser integrado por un ciudadano y no por un funcionario, la convocatoria está abierta”, comentó.

Hasta el 23 de octubre estará abierta la convocatoria, los requerimientos están disponibles en la página del Municipio y se requieren cartas de recomendación, no tener antecedentes penales y tener experiencia en combate a la corrupción, transparencia, observación ciudadana, así como la fiscalización.

Los documentos se recibirán en el Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, ubicado en calle Valentín Gómez Farías número 212 de la zona centro en un horario de lunes a viernes de 8:30am a 15:30pm, o de manera electrónica a través de la siguiente liga: https://forms.gle/W4iMDPgpyECd1PMt5