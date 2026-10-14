Lamentable exoneración de Garduño tras muerte de migrantes: Isela Martínez

La coordinadora de la Fracción edilicia del Partido Acción Nacional (PAN) en el ayuntamiento de Chihuahua, Isela Martínez dio a conocer que es lamentable que se dé una exoneración a quien era responsable de la seguridad de migrantes en Ciudad Juárez.

En este sentido, indicó que desde el año 2023 se había pedido la destitución y se diera el proceso legal adecuado en el caso, destacando que formo larte de la fracción legislativa en aquel entonces en donde se pidió información.

“Es lamentable que se llegue a esto, en su momento como diputada pedimos información y no se llegó a nada”, comentó.

Ayer por la tarde fue exhonerado el ex funcionario federal que fungia como titular del Instituto de Migración por mando de un juez federal