Lamenta FICOSEC homicidio de ganadero; “hay confianza en autoridades”: Ficosec

El presidente del FICOSEC, Rodrigo Tena Cruz dio a conocer que lamenta el sensible homicidio del ganadero Gerardo López, miembro importante de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) asimismo, reitera tener confianza en las autoridades en dar con los responsables.

“Este tema como el homicidio de Gerardo López sacude a la sociedad, los delitos de alto impacto no significa que una muerte valga más que otra muerte, son muertes de gente que está haciendo algo por la sociedad en este caso la Unión Ganadera, que las autoridades sigan trabajando y la verdad la Fiscalía Zona Centro trabaja muy duro, apostamos confianza en ellos”, comentó

En este sentido el máximo representante de Ficosec destacó que el primer trimestre del 2026, los homicidios van a la baja esto gracias al trabajo de las autoridades.

Sin embargo, esperan se esclarezca muy pronto el caso del Gerente de Operaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Gerardo López Palacios.