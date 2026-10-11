“La prioridad es protegernos”: Sheinbaum pide precaución en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán ante el huracán ‘Simon’

La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a resguardarse ante el huracán ‘Simon‘.

Mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado. La prioridad es protegernos”, destacó en un mensaje publicado en redes sociales.

En Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, informó la mandataria, se llevan a cabo labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras.

Sheinbaum Pardo añadió que se deben atender las recomendaciones de Protección Civil y evitar transitar por la vía pública.

Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado. Se ubica a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al sursureste de Cabo Corrientes. Continúan labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras; la prioridad es protegernos. Agradecemos su colaboración; sigamos atentos a recomendaciones de protección civil y evitemos transitar por la vía pública. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2026

Hasta las 9:00 h, el centro del huracán ‘Simon‘ se ubicaba a 105 km al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y a 140 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Avanza hacia el nor-noroeste a 11 km/h con rachas de viento de 290 km/h.

Su circulación ocasionará lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco, así como torrenciales en Colima.

Asimismo, lluvias intensas en Nayarit y Michoacán y lluvias muy fuertes en Sinaloa.

Hasta las 9:00 h, el centro del huracán ‘Simon‘ se ubicaba a 105 km al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y a 140 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Avanza hacia el nor-noroeste a 11 km/h con rachas de viento de 290 km/h.

Su circulación ocasionará lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco, así como torrenciales en Colima.

Asimismo, lluvias intensas en Nayarit y Michoacán y lluvias muy fuertes en Sinaloa.

Con información de López Dóriga