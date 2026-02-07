La educación es un derecho, no un negocio, dice Sheinbaum al inaugurar Universidad Rosario Castellanos en SLP

San Luis Potosí. Al encabezar la inauguración de la primera etapa del plantel de la Universidad Rosario Castellanos en este municipio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, como ya ocurre en Michoacán solamente, todos los estudiantes del sistema de la Universidad Rosario Castellanos obtendrán la beca Gertrudis Bocanegra. Detalló que éste, es un respaldo a estos universitarios, para ayudarles en el pago del transporte y otros pequeños gastos.

Durante su gira por esta entidad, la mandataria condenó la política educativa en los 36 años del periodo neoliberal que prácticamente canceló la construcción de mayores universidades y preparatorias, reduciendo solo a la creación de algunos tecnológicos. En los seis sexenios del periodo neoliberal los espacios para la educación media superior y superior, se fueron reduciendo y los exámenes sirven de filtro para rechazar mayor ingreso de los estudiantes.

En este contexto, Sheinbaum aseveró que si en ese periodo se condenó a la educación, la vivienda y la salud a ser solamente un negocio, reduciendo el papel del Estado. Contrario a esa visión, destacó que, con la llegada de la Cuarta Transformación, la educación se ha hecho valer como un derecho consagrado en la Constitución.

Por eso, si un estudiante concluye sus estudios en el nivel secundaria, tiene derecho a acceder a la preparatoria y al concluir esta etapa de educación media superior, tiene también el derecho a llegar a la Universidad.

La beca Gertrudis Bocanegra se creó en esta administración y constituye un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales dirigido especialmente para sufragar los gastos en transporte por un periodo máximo de 45 meses.

Durante el acto efectuado en esta administración, el gobernador, Ricardo Gallardo destacó que en los últimos años, en esta entidad se han atraído inversiones importantes de la industria automotriz pero han traído a sus ingenieros por la falta de formación de profesionales. Por ello, destacó la importancia de crear esta Universidad Rosario Castellanos abrirá carreras de robótica, inteligencia artificial y electrónica.

La secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, sostuvo que México necesita formar más profesionales en este tipo de nuevas carreras orientadas al aprovechamiento de las nuevas tecnologías. “No es casual que en este estado iniciemos estas licenciaturas, impulsadas por la secretaría de Ciencias”.