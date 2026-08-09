Aparatoso choque en Vallarta y Fresno, camioneta queda en barras de contención del Bowí

Un aparatoso accidente se registró esta tarde en el cruce de la avenida Vallarta y calle Fresno, de la colonia Granjas.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Captiva circulaba por la calle Fresno y al omitir el semáforo en rojo choca de frente con un vehículo Hyundai Grand i10.

La camioneta se proyectó contra las barras de contención de la estación Bowí, sin embargo, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Agentes de la Policía Vial se encargaron de desahogar el tráfico y del reporte correspondiente.