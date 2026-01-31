Juez ordena liberar a niño de 5 años y a su padre detenidos por ICE en Minesota

San Antonio. Un juez ordenó este sábado a Estados Unidos que libere a un niño de cinco años y a su padre de un centro de detención de Texas a donde fueron llevados tras ser detenidos en un suburbio de Mineápolis el mes pasado.

Las imágenes de Liam Conejo Ramos, con un sombrero de conejo y una mochila de Spiderman, rodeado de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), provocaron aún más indignación por la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump en Minesota. También provocaron una protesta en el centro de detención familiar y la visita de dos congresistas demócratas de Texas.

El juez federal de distrito Fred Biery, designado por el ex presidente demócrata Bill Clinton, dictaminó en su fallo que “el caso tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si eso requiere traumatizar a niños”.

Un juez había dictaminado previamente que el niño y su padre, Adrián Conejo Arias, no podían ser expulsados de Estados Unidos, al menos por ahora.

Vecinos y funcionarios escolares afirman que agentes federales de migración en Minesota usaron al niño en edad preescolar como carnada, diciéndole que llamara a la puerta de su casa para que su madre abriera. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calificó esa descripción de los hechos como una “mentira descarada”. Afirmó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en la entrada de su casa.