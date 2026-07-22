Juez niega liberación de dos empresarios ligados a red de ‘huachicol’ fiscal junto a Ruffo Appel

Ciudad de México. Una juez de distrito negó ordenar la liberación de José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén, dos de los empresarios clave bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Autoridades los acusan de ser integrantes de una red nacional de huachicol fiscal y delincuencia organizada, que incluye al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel como operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal para el contrabando de combustible a fin de evadir impuestos.

José Merino Valdés Cuervo, es ingeniero en telecomunicaciones de origen español naturalizado mexicano), además de fundador y socio mayoritario de la empresa Ingemar, vinculada a Ruffo Appel .

Por su parte Adriana Magali Bárcenas Guillén, es identificada como accionista y representante legal de la empresa Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con sede operativa en la zona industrial de San Luis Potosí. Tras su captura, fue recluida bajo prisión preventiva justificada en el CeresoNezahualcóyotl Sur.

La titular del del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el estado de México, con residencia en Toluca, Azucena Lazalde Íñiguez, rechazó otorgar la suspensión contra la resolución mediante la cual se declaró procedente la prisión preventiva oficiosa que se les dictó el domingo de esta semana por delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Argumentó que el artículo 166 de la Ley de Amparo establece que en caso de aquellos delitos que ameriten prisión oficiosa, la medida cautelar solo podrá otorgarse para que los quejosos queden a disposición del juzgado de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad, en el lugar en el que se encuentren recluidos, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento.

Por ello, dijo que no es procedente dar la suspensión con distintos efectos a los previstos en la norma, ya que dicha disposición, es para evitar la liberación de personas acusadas de delitos graves. Esto permite al juez de amparo controlar la medida cautelar.

La impartidora de justicia fijó el próximo 28 de julio para determinar si les concede la suspensión definitiva de los actos reclamados.

Este miércoles continúa la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, donde la jueza de conrol Alejandra Ramírez de la Vega resolverá si los vincula a proceso, luego de que el lunes de esta semana dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez y tres cómplices más.

Ese día ingresaron formalmente al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, luego de ser trasladados en vehículos tácticos de transporte blindado conocidos como Black Mamba y un fuerte dispositivo de seguridad de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Los también imputados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecen en sus domicilios por motivos de salud, en tanto que Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.