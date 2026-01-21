Jorge Cruz se baja de aspiración de elecciones 2027

El presidente de Desarrollo Económico del Estado Chihuahua (DESEC) Jorge Cruz Camberos dio a conocer que por el momento descartará la política para el proceso de elección del 2027, señala que prepara un gran pacto por la ciudad para candidatos.

“Fíjate que los tiempos van cambiando. Ahorita me inclino a poder sacar un pacto pregonzote, mejor pacto que cualquier candidato diga esto es lo que tiene que hacer Chihuahua. Si logramos eso y nos permiten apoyarlos en ejecutarlo, yo creo que funciono más ahí que en una diputación o en otro puesto de elección popular”, comentó.

Tan solo el año pasado el empresario destacó que era una posibilidad que participará en el proceso electoral, sin embargo, hoy lo descarta al dar un cambio desde otra trinchera.

El empresariado se ha encargado de realizar un proceso de pactos firmados con todos los candidatos con el objetivo de revisar los proyectos una vez que ganan el proceso electoral y trabajar de la mano.