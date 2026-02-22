Javier Aguirre llamó a 7 de Chivas para el amistoso vs Islandia

La Selección Mexicana está por disputar un amistoso más para seguir su preparación de cara a lo que será el Mundial 2026, y al ser fuera de Fecha FIFA, Javier Aguirre ha lanzado su convocatoria sólo con jugadores de Liga MX, para el juego ante Islandia.

Ya se veía venir que, al ser el mejor equipo de México, que además es líder e invicto, Chivas sería la base del Tri, por lo que para el juego ante Islandia tendremos a 7 de sus futbolistas.

Te recomendamos: LAFC vs Inter Miami EN VIVO: Horario y CANAL para ver a Messi y Berterame en la MLS

La convocatoria de México para el juego ante Islandia

A través de un video, la Selección Mexicana, por medio de su mascota, ha ‘encontrado el tesoro’, que es una referencia a esta convocatoria para el único amistoso que sostendrán en febrero.

Después de tantas dudas, se ha confirmado que jugadores como Diego Campillo, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, entre otros, sí aparecen en la lista de Javier Aguirre, por lo que te la enunciamos a continuación.

Luis Ángel Malagón | América | Portero

Raúl Rangel | Chivas | Portero

Carlos Acevedo | Santos | Portero

Everardo López | Toluca | Defensa

Jesús Gallardo | Toluca | Defensa

Diego Campillo | Chivas | Defensa

Richard Ledezma | Chivas | Defensa

Jesús Garza | Tigres | Defensa

Víctor Guzmán | Rayados | Defensa

Israel Reyes | América | Defensa

Erik Lira | Cruz Azul | Medio

Erick Sánchez | América | Medio

Carlos Rodríguez | Cruz Azul | Medio

Denzell García | FC Juárez | Medio

Marcel Ruiz | Toluca | Medio

Brian Gutiérrez | Chivas | Medio

Alexis Gutiérrez | América | Medio

Efraín Álvarez | Chivas | Delantero

Roberto Alvarado | Chivas | Delantero

Guillermo Martínez | Pumas | Delantero

Armando González | Chivas | Delantero

🚨 MISIÓN CUMPLIDA 🚨 Encontramos la convocatoria oficial de Javier Aguirre para enfrentar a Islandia en Querétaro. 🤩 ¡Gracias, Kin! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/rkVuHfoMYS — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

¿Cuándo juegan México vs Islandia?

Será el próximo miércoles 25 de febrero cuando la Selección Mexicana se mida a Islandia en un partido de preparación, mismo que iniciará en punto de las 20:00 hrs y podrás ver en tv abierta, por Canal 5 y 7.

Con información de FoxSports