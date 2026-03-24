Jannik Sinner se instala en cuartos del Masters 1000 de Miami

Miami. El italiano Jannik Sinner se clasificó este martes para los cuartos de final del Masters 1000 de Miami al vencer al estadunidense Alex Michelsen en dos sets de 7-5 y 7-6 (7/4).

La victoria de Sinner, número dos mundial y reciente ganador del Masters de Indian Wells, fue más disputada de lo esperado ante el joven Michelsen.

De nuevo intratable con el saque, Sinner no concedió ninguna bola de quiebre en la primera manga ante un rival desacomplejado y agresivo.

El estadunidense, de 21 años, logró salvar cuatro bolas de quiebre, pero acabó cediendo en el penúltimo juego de la manga, dejándole el set en bandeja a Sinner.

La pérdida del primer parcial no desanimó a Michelsen, visiblemente alegre en la central del Hard Rock Stadium. Al contrario, apoyado en una derecha potente y un primer saque eficaz, le dio batalla a Sinner y le rompió el servicio para ponerse 4-2.

Los nervios le jugaron, sin embargo, una mala pasada cuando servía para llevarse la manga. Tres errores no forzados arruinaron sus opciones de ganar, y Sinner, mucho más experimentado, supo remontar hasta el tie break decisivo.

Ahí, en ese territorio de alta tensión, el italiano mostró una mayor sangre fría para llevarse la victoria y aumentar aún más su récord de 28 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000.

En cuartos se enfrentará al ganador del partido entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Francis Tiafoe.