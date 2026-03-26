Italia cumple ante Irlanda del Norte y pasa a la final de su repesca del Mundial

Bérgamo. Italia resistió los nervios y cumplió su primera misión en la repesca europea del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Irlanda del Norte, este jueves en Bérgamo, y se disputará un boleto al torneo norteamericano el martes contra Gales o Bosnia-Herzegovina, que llevaron su pulso a la prórroga.

Sandro Tonali abrió el camino con un tiro desde la frontal al minuto 56 y luego dio la asistencia para que Moise Kean (80) sentenciara definitivamente.

Era inevitable para los tifosi y para los jugadores recordar en todo momento lo ocurrido en las dos anteriores repescas mundialistas, donde Italia quedó fuera de la fase final de 2018 al caer ante Suecia y de la de 2022 al perder por sorpresa y en su propio estadio contra Macedonia del Norte, por lo que el miedo primó sobre el futbol durante gran parte del encuentro.

La Azzurra se había visto relegada a la repesca después de ser superada dos veces por la Noruega de Erling Haaland en su grupo, en una campaña clasificatoria marcada igualmente por el relevo en su banquillo, con Luciano Spalletti dejando su lugar a Gennaro Gattuso, uno de los jugadores más emblemáticos de la “generación Lippi” que logró en 2006 el último título mundial del país.

En la primera mitad, Italia empezó siendo consciente de su obligación histórica y sometió a su rival a un auténtico asedio, pero no pudo resistir mucho ese ritmo endiablado, ante un equipo que renunciaba a la posesión pero que se hacía fuerte por su orden defensivo.

La Nazionale tuvo ocasiones puntuales para haberse adelantado, principalmente por un balón al que Tonali estuvo a punto de llegar al minuto 8, un disparo desde la frontal del área de Kean (34) que se fue alto y dos remates de cabeza de Alessandro Bastoni (34 y 41) que se perdieron por la línea de fondo.

Con más tensión que buen futbol en esa primera mitad, los fantasmas de las eliminaciones italianas en las anteriores repescas no dejaban de sobrevolar el estadio de Bérgamo.

La liberación llegó después del descanso: el argentino Mateo Retegui (53) desaprovechó una gran ocasión en un contragolpe, en el que el defensa Brodie Spencer le alcanzó en el esprint para molestar su disparo, y Moise Kean (55) rozó el gol con un tiro cruzado repelido por el arquero.

Mientras el seleccionador Gennaro Gattuso hacía gestos al público para que animara, llegó casi por inercia el tanto azzurro, cuando Tonali (56) cazó un rechace en la frontal del área y batió por fin a Pierce Charles.

La tranquilidad italiana no llegó hasta la recta final del partido y lo hizo con un 2-0 que recompensó además personalmente a su jugador más incisivo del partido, Kean, con un tiro cruzado con la zurda al 80 que tocó en el palo y entró al arco rival.

El atacante, quien está viviendo un año difícil en la Serie A con una Fiorentina en horas muy bajas, había tenido antes dos buenas ocasiones (66 y 79) y fue el hombre más peligroso en un ataque donde Retegui apenas se dejó notar.