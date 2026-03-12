Irán confirma que su nuevo líder supremo resultó herido durante bombardeos, pero que se encuentra bien

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, elegido tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, en bombardeos israelí-estadounidenses fue herido, pero se encuentra bien, informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei.

En una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera, el vocero de la Cancillería, cuando le preguntaron cómo se encontraba el nuevo líder supremo del país, respondió: “Está herido, pero se encuentra bien”.

“No sé cuándo pronunciará su primer discurso. Había tres o cuatro nombres para el liderazgo, pero la mayoría de la Asamblea de Expertos lo eligió a él, de conformidad con la Constitución. Esto demuestra que nuestro sistema no está gobernado por un solo hombre”, aseveró Baghaei.

Mojtabá Jameneí, el segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí de 56 años, se ha convertido en el nuevo líder supremo del país. Tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado y desempeña la función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Medios iraníes ya habían descrito al nuevo ayatolá como un “veterano herido por el enemigo en la guerra de Ramadán”.

Este miércoles, varios medios reportaron que Mojtabá Jameneí resultó herido el primer día de la agresión israelí-estadounidense contra el país persa. Según tres funcionarios iraníes, habría sufrido heridas, entre ellas en las piernas, pero se encuentra consciente y refugiado en un lugar “altamente seguro”, con comunicaciones limitadas. De igual modo, dos altos mandos militares israelíes señalaron que el líder supremo sufrió lesiones en las piernas el 28 de febrero, el primer día de los bombardeos.

Según informó The Wall Street Journal, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a sus asesores que respaldaría el asesinato del nuevo líder supremo si no cesaba en sus exigencias. Se detalló que la posible operación para matar a Mojtabá Jameneí sería ejecutada por Israel, que “está tomando la iniciativa” en los ataques contra los líderes del país persa, señalaron las fuentes consultadas. El mandatario estadounidense sostuvo este lunes que está “descontento” con el nombramiento de Mojtabá Jameneí, algo que anteriormente había considerado como “inaceptable”.