Irán ataca bases de Washington en Jordania tras bombardeo de EU a buques vinculados a la Guardia Revolucionaria

Dubái/El Cairo. Las fuerzas estadunidenses atacaron este martes varios buques cisterna iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica en respuesta a un intento de ataque con misiles contra un buque de guerra de la Armada estadunidense, según declaró a la agencia de noticias Reuters un funcionario estadunidense anónimo, lo que supone la reanudación de los ataques estadunidenses contra Irán tras una pausa de dos días.

Los medios iraníes informaron de múltiples ataques: la agencia de noticias Tasnim afirmó que un misil estadunidense impactó contra un petrolero iraní a 6 kilómetros del centro petrolero de la isla de Jarg, y la emisora ​​estatal informó que Estados Unidos atacó un segundo petrolero cerca de las aguas de Jask, en el golfo de Omán.

Añadió que la tripulación del buque cisterna fue evacuada sana y salva en los primeros instantes posteriores al ataque, informó Al Jazeera.

De acuerdo a un comunicado difundido por los medios estatales, la Guardia Revolucionaria Islámica amenazó con atacar los petroleros en los puertos de Kuwait y Bahréin en respuesta, advirtiendo a las tripulaciones que evacuaran los lugares afectados.

Irán ordena evacuación de petroleros en Kuwait y Bahrein

El gobierno de Irán ordenó este martes la evacuación inmediata de todos los petroleros cerca de Kuwait y Bahrein, a los que calificó como “cómplices” de la agresión estadunidense en el marco del aumento de las hostilidades en la región, reportó el medio RT.

“Ante las acciones maliciosas del ejército terrorista de Estados Unidos al atacar varios petroleros de la República Islámica de Irán, advertimos a todas las tripulaciones de petroleros en los puertos de Kuwait y Baréin —países que albergan a estos terroristas y son cómplices de sus actos malvados— que abandonen de inmediato sus buques, ya sea que se encuentren fondeados o en puerto, ya que serán objeto de ataques”, reza el mensaje.

Reportan explosiones contra objetivos de EU en Jordania

Medios iraníes reportaron la noche de este martes explosiones en Jordania, tras una nueva oleada de ataques de represalia de Irán contra objetivos estadunidenses en Medio Oriente. En redes sociales circularon imágenes no verificadas de misiles surcando el cielo nocturno del país árabe, indicó RT.

Sputnik, al citar a medios locales, informó que las defensas aéreas de Jordania y Siria intentaron repeler un ataque con misiles. Las fuerzas de defensa emplearon un número considerable de interceptores ante lo que describió como un ataque iraní contra bases estadunidenses en Jordania, señaló Clash Report.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), afirmó que al menos dos petroleros fueron alcanzados, mientras Teherán advirtió que continuaría con las represalias por los ataques estadunidenses y amenazó con golpear bases de Washington en países vecinos.

Asimismo, de acuerdo con Al Jazeera, Irán advirtió a las tripulaciones de los petroleros que se encontraban frente a las costas de Kuwait y Bahréin que evacuaran la zona, en un nuevo indicio de la ampliación de las hostilidades en la región.