Arnya Sabalenka avanza semifinales del Abierto de EU tras vencer a Linda Noskova

Nueva York. Aryna Sabalenka mantuvo vivas sus esperanzas de conseguir su tercer título consecutivo del US Open al vencer a Linda Noskova por 7-6 (1), 3-6, 7-6 (10-7) el martes en un emocionante partido de cuartos de final entre campeonas de torneos importantes.

Sabalenka sentenció el partido con un ace de segundo servicio para derrotar a la campeona de Wimbledon y alcanzar las semifinales en Flushing Meadows por sexto año consecutivo.

Sabalenka, que necesitaba ganar para mantener alguna esperanza de conservar el puesto número 1, se enfrentará el jueves en semifinales a Jessica Pegula (número 3) o a Emma Navarro (número 26).

Noskova, la sexta cabeza de serie, ganó su primer título importante en el All England Clug y estuvo a punto de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en 2016 en alcanzar las semifinales en las pistas duras de Nueva York tras ganar un título sobre pasto.

Sabalenka corría el riesgo de sufrir su eliminación más temprana en el Abierto de Estados Unidos desde que cayera en la segunda ronda en 2020, cuando Noskova logró un quiebre en el tercer set, camino a una ventaja de 4-2.

“¡Qué batalla! ¡Qué jugadora tan increíble! Me quedé sin palabras porque me esforcé al máximo en este partido, sobre todo en el tercer set”, dijo Sabalenka. “Sinceramente, pensé que ya estaba, que el partido había terminado, y probablemente eso fue lo que me ayudó a relajarme y a ir a por todas con mis golpes”.

Y cuando lo hizo, hizo lo suficiente para sacarlo.

Noskova terminó con 46 golpes ganadores frente a los 42 de Sabalenka, y logró 18 acesfrente a los 12 de Sabalenka. Ambas jugadoras pudieron finalizar los puntos rápidamente, y Sabalenka también demostró una velocidad impresionante al alcanzar las dejadas.

Sabalenka llegó al US Open muy lejos de su nivel habitual en canchas duras, tras haber caído en la cuarta ronda tanto en Toronto como en Cincinnati, después de haber perdido en esa misma fase en Wimbledon. Sin embargo, se había recuperado en Nueva York, sin ceder un sólo set en su camino a los cuartos de final.

En un momento dado, parecía tener dificultades para mantener el control, cambiando de raqueta durante el tercer set mientras intentaba recuperar su toque. Se vio abajo 2-0 en el desempate, pero se puso definitivamente por delante cuando Noskova cometió una doble falta, dejando el marcador en 4-3, y Sabalenka ganó los dos puntos siguientes, lo que le dio un respiro crucial.

Sabalenka perderá el primer puesto que ha ostentado durante 99 semanas consecutivas si Elena Rybakina, número 2 del ranking, vence a Zheng Qinwen el miércoles y alcanza las semifinales. Si Rybakina pierde, Sabalenka podrá mantener el liderato al ganar el título.