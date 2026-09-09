Ariadna Montiel defiende a Julieta Ramírez y califica de “falsos” los señalamientos

Ariadna Montiel aseguró que confía en Julieta Ramírez y aseguró que los señalamientos sobre una presunta cooperación con Estados Unidos es falsa.

Ariadna Montiel salió a la defensa de Julieta Ramirez ante los “falsos” señalamientos sobre un presunto acuerdo de cooperación con Estados Unidos.

“Los señalamientos que se hacen son falsos, ella ya salió a desmentir…yo le creo a Julieta (Ramírez)”ARIADNA MONTIEL, DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA

De acuerdo con la presidenta nacional de Morena, Julieta Ramírez es una mujer honesta que ha defendido de manera férrea el movimiento por lo que cree en ella.

Esto ante la publicación de un reportaje donde se señala que la aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno de Baja California estaría negociando unacuerdo de cooperació

Ariadna Montiel respalda a Julieta Ramírez ante presunto acuerdo con Estados Unidos

Ariadna Montiel externó su respaldo y el de Morena a la senadora con licencia Julieta Ramírez ante los señalamientos de una supuesta negociación de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos.

De acuerdo con Ariadna Montiel, Julieta Ramírez es una militante joven y honesta que siempre ha participado “con una defensa férrea” del Movimiento de Transformación.

“Ella es una senadora joven, es una mujer honesta en la que hemos visto cómo desde muy joven ha venido participando con una defensa férrea de nuestro movimiento”ARIADNA MONTIEL

Asimismo, aseguró que tiene la mejor opinión de Julieta Ramirez y recordó que se encuentra en la contienda por la candidatura al gobierno de Baja California en el proceso interno de Morena.

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Ariadna Montiel acusa ataques de la oposición contra Julieta Ramírez

Por otra parte, Ariadna Montiel aseguró que los señalamientos contra Julieta Ramírez “seguramente” son ataques de la oposición contra la aspirante al gobierno de Baja California.

Asimismo, resaltó que podría tratarse de una estrategia al ver que se trata de una “destacada militante” en Baja California.

“Estos ataques suceden seguramente por parte de la derecha, de la oposición porque es una destacada militante allá en Baja California, así que desde aquí nuestra solidaridad, respeto y respaldo para nuestra compañera Julieta Ramírez”ARIADNA MONTIEL

Esto tras el reportaje presentado en N+ Focus donde se reveló un supuesto “proffer agreement” de Julieta Ramírez con una oficina en San Diego, California, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acuerdo de colaboración que busca entregar información sobre delitos a cambio de esa dependencia no la use en su contra en un juicio.