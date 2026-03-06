Invita Estado a jornadas de vacunación en marzo en plazas comerciales de Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, invita a las familias juarenses a asistir a las jornadas de vacunación, programadas durante cada fin de semana de marzo en diversas plazas comerciales de Ciudad Juárez.

El objetivo de estas acciones es fortalecer la prevención de enfermedades y proteger la salud de niñas, niños y población en general.

Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud II Juárez, detalló que, se han logrado aplicar más de 400 mil dosis de vacuna triple y doble viral en Ciudad Juárez, gracias al trabajo conjunto de hospitales y centros de salud, aunado a las diversas jornadas de vacunación, desde que inició la estrategia de control del sarampión.

Enfatizó que la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades, por lo que llamó a la población a acudir a los módulos, donde las dosis se aplican de manera segura y gratuita, sin importar edad, condición social o si se cuenta o no con algún servicio médico.

Carolina Preciado, responsable de Epidemiología, precisó que hasta el corte efectuado el 5 de marzo, en la República Mexicana se tiene un conteo de 12 mil 379 casos confirmados, de los cuales 4 mil 529 se ubican en Chihuahua, principalmente a menores de entre 1 y 4 años, seguido del grupo de 5 a 9 años, además de mantenerse casos en el rango de edad de 25 a 39 años.

El área de urgencias epidemiológicas realiza acciones para atender estos casos, con jornadas de vacunación, además de que cuando se detecta algún caso se realizan revisiones específicas, como visitas domiciliarias para identificar posibles personas susceptibles a contraer esta enfermedad.

Además, durante estas jornadas de marzo también se aplicarán otras vacunas correspondientes a la temporada invernal, como influenza, COVID-19 y neumococo, con el fin de ampliar la protección de la población ante enfermedades respiratorias.

Para las y los interesados, las fechas y puntos fijos de vacunación serán los siguientes, todos con horario de 10:00 a 17:00 horas.

06, 07 y 08 de marzo

Plaza Alameda Iglesias

Plaza Río Grande

Plaza Juárez

Mi Plaza Libramiento

13, 14 y 15 de marzo

Plaza Las Américas

Mi Plaza Libramiento

Plaza Sendero

Plaza Las Torres

Plaza Las Misiones

20, 21 y 22 de marzo

Plaza Gran Patio

Plaza Jilotepec

Plaza Sendero

Plaza Galerías Tec

27, 28 y 29 de marzo

Plaza San Lorenzo

Plaza Mi Talamas

Plaza Las Américas

Plaza Juárez