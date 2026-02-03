Investiga FEM hechos en donde una mujer perdió la vida atropellada en Parral

En el término de 48 horas se determinará la situación legal de la persona que fue detenida por policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia (FEM), investiga los hechos ocurridos ayer lunes, en el cruce de las calles Psicología y Arquitectura de la colonia Infonavit Praderas, en la ciudad de Parral, en donde una mujer de 27 años de edad perdió la vida.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, se presume que la víctima, de nombre Edna Marilú C. L., fue atropellada por una pick up marca Ford, línea Platinum 150, modelo 2015, de color blanco, y falleció de manera instantánea.

Asimismo, que dicho vehículo era conducido por la pareja sentimental de la víctima, de nombre Juan de Dios V., quien fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Derivado de las indagatorias, se advierten antecedentes de violencia familiar, los cuales no fueron denunciados previamente.

Dentro del término de 48 horas se determinará la situación legal del detenido, en tanto se analizan los informes periciales y las actuaciones de los Policías Investigadores adscritos a la FEM, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de actuación en la investigación del delito de homicidio de mujeres por razones de género.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, refrendan su compromiso en la impartición de justicia con pleno respeto al derecho y al debido proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).