Inteligencia artificial, talento y nuevos retos laborales marcarán el Foro de Recursos Humanos de Index Chihuahua

– Temas: inteligencia artificial, cumplimiento laboral, atracción y retención de talento, seguridad social y relación económica entre México y Estados Unidos.

Chihuahua, Chih.- En un entorno donde la tecnología avanza rápido y donde las reglas laborales cambian constantemente, las áreas de Recursos Humanos han dejado de ser únicamente administradoras de personal para convertirse en piezas clave de la estrategia empresarial.

Con esa visión, Index Chihuahua presentó su Foro de Recursos Humanos 2026, un espacio diseñado para analizar los temas que hoy preocupan y ocupan a la industria: la inteligencia artificial, el cumplimiento laboral, la atracción y retención de talento, la seguridad social y el impacto de la relación económica entre México y Estados Unidos.

Durante la presentación del evento, la directora de Index Chihuahua, Myrna de las Casas, destacó que este foro busca convertirse en un punto de encuentro para compartir experiencias, tendencias y mejores prácticas que permitan fortalecer la gestión del talento, uno de los factores que más influye en la competitividad de las empresas.

La cita será el próximo 24 de junio en el Hotel Sheraton Soberano, donde especialistas nacionales y líderes empresariales abordarán los principales desafíos que enfrentan las organizaciones en un mercado laboral cada vez más dinámico.

En su intervención, José Nuñez Leos, director del Comite den Recursos Humanos de Index Chihuahua dijo que uno de los temas centrales será el llamado Talento 5.0, concepto que explora cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que las empresas reclutan, desarrollan y retienen a sus colaboradores. “La especialista Magdalena Palomares Bañuelos expondrá cómo estas herramientas tecnológicas ya están modificando los procesos de Recursos Humanos y cuáles serán las habilidades que demandará el mercado en los próximos años”.

La agenda, también pondrá atención en un tema que genera creciente preocupación entre las empresas: el cumplimiento de las nuevas disposiciones laborales. Expertos como Octavio Benavides Navarro y Jesús Alberto Zarazúa Perea analizarán los cambios regulatorios recientes, así como las obligaciones derivadas del T-MEC y otros acuerdos internacionales que hoy forman parte del entorno operativo de la industria exportadora.

Leos Nuñez destacó que para Chihuahua, donde la manufactura de exportación representa uno de los principales motores económicos, estos temas tienen una relevancia particular. El cumplimiento laboral ya no es únicamente una obligación legal; se ha convertido en un factor que puede impactar directamente la competitividad y permanencia de las empresas en los mercados globales.

Mirsa Morán, coordinadora del Comité de RRHH de INDEX Chihuahua, destacó que otro de los momentos relevantes será el panel sobre construcción de entornos laborales estables y productivos, donde representantes de la industria compartirán experiencias sobre liderazgo, cultura organizacional y estrategias para fortalecer el compromiso de los colaboradores en tiempos de alta movilidad laboral.

El foro también abordará asuntos que ya comienzan a generar debate dentro del sector productivo, como la posible reducción de la jornada laboral y las nuevas tendencias de fiscalización en materia de seguridad social. Temas que, más allá de la discusión legislativa, obligan a las empresas a prepararse para escenarios de mayor exigencia regulatoria.

La jornada cerrará con un análisis del economista Javier Tello Díaz, quien ofrecerá una lectura de las perspectivas políticas y económicas de la relación México-Estados Unidos y su impacto en la inversión, el empleo y la actividad manufacturera.

Para Verónica Piñón, subdirectora del comité de RRHH, el objetivo es claro: brindar herramientas que permitan a los profesionales de Recursos Humanos mantenerse actualizados frente a una realidad que cambia con rapidez.

“Lo que aprendimos hace cinco años ya no necesariamente responde a las necesidades actuales. Las nuevas generaciones, las nuevas leyes y la transformación tecnológica exigen una actualización permanente”, señaló.

Más que un evento de capacitación, el Foro de Recursos Humanos de Index Chihuahua busca convertirse en un espacio de reflexión estratégica sobre el futuro del trabajo. Un futuro donde la tecnología, el cumplimiento normativo y la capacidad de gestionar talento serán factores decisivos para el crecimiento de las organizaciones.

El costo del carnet para socios de Index es de $2,800 pesos. Para no socios, el costo es de $3,700 pesos más IVA. Los esquemas para patrocinadores varían según la ubicación, pero se les puede proporcionar la información correspondiente a las empresas interesadas.