Insulto en tribuna a Jarren Durán desata investigación en Grandes Ligas

Minneapolis. Los Mellizos de Minnesota y las Grandes Ligas investigan la denuncia de Jarren Durán respecto a que un aficionado, al que le mostró el dedo medio durante un partido, le dijo al jardinero de los Medias Rojas de Boston que se suicidara.

El pelotero hizo el gesto al regresar al banquillo, después de un rodado para out en la quinta entrada en la derrota de Boston el martes por 6-0 ante Minnesota en el Target Field.

“Nos enteramos de la situación a última hora de anoche y la estamos investigando. No hay lugar en nuestro juego para una conducta así”, dijo Dustin Morse, vicepresidente senior de comunicaciones y asuntos públicos de los Mellizos.

La Liga confirmó su propia investigación, conforme a la práctica habitual de revisar la conducta tanto del jugador como del aficionado antes de determinar cualquier posible sanción.

“Alguien acaba de decirme que me suicide. A estas alturas estoy acostumbrado, ¿sabes?”, y añadió que “no debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me detonan”, declaró Duran después del partido.

El mexicano habló de episodios de depresión severa y de un intento de suicidio en una serie documental de Netflix que se estrenó el año pasado.

“Sinceramente, es culpa mía por hablar de mi salud mental porque, de alguna manera, atraje a los que odian”, expresó. “Así que tengo que acostumbrarme. Solo estaba tratando de guardármelo y no sacar realmente ese tema con el equipo. Quiero decir, estamos tratando de ganar un partido. Ni siquiera debería mencionárselo a nadie. … Simplemente pasa”.

El mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, comentó después del partido que no había presenciado el enfrentamiento ni revisado el video, pero compartió sus opiniones con los reporteros antes del cierre de la serie “Sé que los Mellizos están encima del caso y tratando de averiguar quién era, y ojalá encuentren a la persona”, afirmó.

“Respaldamos a Jarren. Como dije el año pasado, al abrirse, salvó vidas”, indicó el puertorriqueño. “Y no es fácil. No es fácil porque, como él dijo, estamos en el negocio de ganar partidos, y él no quiere ser una distracción. Y no es una distracción. No lo es. Es solo un jugador de los Medias Rojas y cuenta con todo nuestro apoyo”.