Iniciativa para infraestructura busca atenuar el peso de Pemex en el déficit público

Ciudad de México. Blindar los proyectos estratégicos frente a cualquier caída de los ingresos, así como hacer un ajuste en las métricas fiscales para que las inversiones en Petróleos Mexicanos (Pemex) no se cuenten en el déficit público, son algunas de las modificaciones que plantea la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar soporte jurídico a su Plan de Inversión en Infraestructura.

La iniciativa recae en dos puntos. El primero consiste en la emisión de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, una nueva legislación abocada a detallar los instrumentos y contratos para proyectos mixtos; y el segundo, se centra en varias modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que data de hace dos décadas.

En esta última se propone que, además de incluir el concepto de “Proyectos para el Desarrollo con Bienestar” en su contenido, las obras estratégicas tengan un “carácter preferente” en el presupuesto público e incluso que los recursos para su ejecución estén protegidos frente a una caída en los ingresos.

A la par se busca que Pemex y su peso en el balance público sean atenuados cuando se trate de gasto en inversión. De manera literal, la iniciativa propone “modificar lo relativo a las metas fiscales a nivel de los Requerimientos Financieros del Sector Público y del déficit presupuestario para eliminar lo relacionado con la inversión de Petróleos Mexicanos”.

El año pasado, los Requerimientos Financieros del Sector Público –a través del cual se mide el déficit público– se redujeron a 4.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) si se consideran los apoyos a Pemex. Sin ellos, la métrica se reduce hasta 4.3 por ciento.

La iniciativa también propone mayor flexibilidad a la hora de contratar proyectos, incluso si no se tiene presupuesto para ello. “La disposición propuesta reconoce esta distinción técnica entre la etapa procedimental y la etapa de formalización del compromiso, permitiendo que, de manera excepcional y bajo autorización expresa de la Secretaría, puedan iniciarse procedimientos de contratación estratégicos aun cuando no se cuente todavía con la suficiencia presupuestaria definitiva”, explica.

Por otro lado, la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar contempla dar forma al Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura –el órgano encargado de definir los proyectos prioritarios– así como los vehículos de inversión para regular la participación de privados en infraestructura pública.